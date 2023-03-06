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НовостиПроисшествия6 марта 2023 4:35

В Новокузнецке при пожаре в девятиэтажке спасли трех человек

ЧП произошло в воскресенье на улице Климасенко
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: МЧС Кузбасса.

Фото: МЧС Кузбасса.

В воскресенье в Новокузнецке произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Климасенко. Об инциденте рассказали в МЧС Кузбасса.

На место ЧП были направлены несколько подразделений пожарной охраны. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 20 человек. Еще трем понадобилась помощь специалистов. С помощью спасательных устройств жильцов вывели на улицу из задымленного подъезда.

В результате пожара в квартире на первом этаже обгорели мебель и вещи на площади 6 квадратных метров. Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.