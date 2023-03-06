В Кемерове назвали победительниц конкурса «Кемеровчанка года»

Еще 35 жительниц города будут носить звание «Кемеровчанка года». Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В Кемерове, накануне Международного женского дня по давней традиции поздравили женщин достигших особых результатов за год.

- На конкурс поступило 118 заявок. Жюри оценивало вклад горожанок в решение социально-экономических проблем города, рассматривало результат участия наших девушек и женщин на мероприятиях регионального и всероссийского уровней. С сегодняшнего дня еще 35 жительниц города будут носить звание «Кемеровчанка года», - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе мэрии Кемерово.

«Образование и наука», «Культура», «Творчество», «Преодоление» - самые важные номинации конкурса. Для женщин почтенного возраста, которые продолжают занимать активную жизненную позицию - номинация «Искусство жить». Участницы и финалистки - дамы разных возрастов и профессиональных сфер. Но их всех одинаково объединяет любовь к городу и желание сделать Кемерово уютнее и лучше.

Кемеровчанок года чествовали 5 марта в Государственной филармонии Кузбасса. Победительницам конкурса показали концертную программу с участием лучших артистов региона.