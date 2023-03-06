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НовостиОбщество6 марта 2023 10:07

В Кемерове назвали победительниц конкурса «Кемеровчанка года»

Из 118 женщин, подавших заявки на участие, выбрали 35 лучших
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Еще 35 жительниц города будут носить звание «Кемеровчанка года».

Еще 35 жительниц города будут носить звание «Кемеровчанка года».

Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В Кемерове, накануне Международного женского дня по давней традиции поздравили женщин достигших особых результатов за год.

- На конкурс поступило 118 заявок. Жюри оценивало вклад горожанок в решение социально-экономических проблем города, рассматривало результат участия наших девушек и женщин на мероприятиях регионального и всероссийского уровней. С сегодняшнего дня еще 35 жительниц города будут носить звание «Кемеровчанка года», - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе мэрии Кемерово.

«Образование и наука», «Культура», «Творчество», «Преодоление» - самые важные номинации конкурса. Для женщин почтенного возраста, которые продолжают занимать активную жизненную позицию - номинация «Искусство жить». Участницы и финалистки - дамы разных возрастов и профессиональных сфер. Но их всех одинаково объединяет любовь к городу и желание сделать Кемерово уютнее и лучше.

Кемеровчанок года чествовали 5 марта в Государственной филармонии Кузбасса. Победительницам конкурса показали концертную программу с участием лучших артистов региона.