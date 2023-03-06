В Новокузнецке мужчина приковал свою собаку к остановке и оставил умирать на морозе

Фото: соцсети.

В Ильинском микрорайоне Новокузнецка, на остановке «Поворот в село Ильинка», мужчина приковал свою собаку цепью прямо к остановочному павильону и быстро скрылся. Об этом сообщили местные жители в городском телеграмм-канале. Они тут же связались с экстренными службами города, которые передали информацию зоозащитной организации Новокузнецка.

- Мы накормили собаку кашей с тушенкой. Она была, как оказалось, голодна насколько, будто не ела несколько дней. Но черно-белая дворняжка близко к себе не подпускает. Оно и понятно, озлобилась на такое жестокое отношение человеческое. Боится людей. Это пройдет, надо время», - рассказали «КП» - Кемерово» в новокузнецкой общественной организации защиты бездомных животных «Кот и Пес».

Животное находится сейчас в ответственных руках неравнодушных участников этой организации. Сейчас зоозащитники активно ищут собаке в соцсетях нового хозяина.