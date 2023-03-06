В Кузбассе спустя четыре года возобновили добычу минеральной воды «Терсинка»

На Терсинском месторождении в Новокузнецком округе возобновили добычу легендарной минеральной воды «Терсинка». Ее производство в поселке Осиновое Плесо остановилось летом 2019 года якобы из-за стока накапливающейся воды в скважине в местную реку Верхнняя Терсь. Сейчас проблема решена. Для реанимации скважины проведена дополнительная геологическая разведка участка, установлено современное итальянское оборудование, приобретена цистерна для транспортировки воды в цех розлива. Перспективные мощности добычи фирменной кузбасской «минералки» 90 кубометров в сутки.

- «Терсинку» – действительно можно считать фирменной, поскольку она всемирно известный кузбасский бренд. Наша вода ни капли не уступает «Ессентукам» и «Боржоми». Ее производство решит в регионе вопросы здоровьесбережения кузбассовцев. Возрождение «Терсинки» уже принесло Новокузнецкому району 40 новых рабочих мест. А в ближайшее время, с увеличением объема производства, количество сотрудников вырастет до 60-70 человек, - рассказал заместитель губернатора по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов.

На каждом этапе производства вода проходит очистку от примесей, сохраняя природную пользу. Кузбасские эксперты доказали - «Терсинка» по минерализации, ионно-солевому составу и содержанию микроэлементов полностью соответствует ГОСТу. В ее состав, включающий традиционные для минеральных вод кальций, магний, также входит метакремниевая кислота, способствующая детоксикации организма и замедлению процессов старения.

- Реализовывать «Терсинку» будем в первую очередь в городах Кузбасса, потом по всей стране. Сейчас идет подписание договоров с региональными сетевыми организациями, - добавил Андрей Панов.