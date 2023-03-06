Энергоэффективные технологии помогли сэкономить Кузбассу 220 миллионов рублей

Оснащенность светодиодами дорожного и уличного освещения в регионе только в прошлом году выросла на 23%. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

За счет энергоэффективных технологий Кузбасс за четыре года сэкономил свыше 220 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Будем продолжать эту работу во всех городах и отдаленных территориях. Применение энергоэффективных технологий позволяет значительно сократить расход электроэнергии и бюджетных средств. Кроме того, улучшается качество освещения дорог и магистралей, общественных мест, детских и спортивных площадок, - сказал губернатор.

В пресс- службе администрации Правительства региона пояснили, что в текущем году в регионе планируется заменить 26,3 тысячи уличных светильников.

- Сегодня у нас полностью оснащены светодиодным уличным освещением 16 муниципалитетов. Уровень оснащенности светодиодами дорожного и уличного освещения за минувший год вырос на 23%. Всего за прошлый год в Кузбассе установлено 26 819 светодиодных точек, - уточнили в региональном правительстве.

Как стало известно «КП»-Кемерово», в одном только Прокопьевске в прошлом году установлено 3794 светодиодов. Это позволит сэкономить за шесть лет 98 миллионов рублей. В год экономия составит 16,3 миллиона рублей. А в Кемерове с 2019 года заключено три энергосервисных контракта благодаря чему, в городе засияли более 20 тысяч современных фонарей.