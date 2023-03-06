Юных спортсменов Кемеровской области - участников Игр «Дети Азии» наградили медалями

В неофициальном медальном зачете II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» сборная Кузбасса заняла пятое место Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

6 марта победителей и призеров II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», выступавших за Кемеровскую область, наградили медалью «Надежда Кузбасса». А тренерам и руководителям делегации региона губернатор Кузбасса объявил благодарность.

- Кузбасс взял на себя особую ответственность стать не только стали организаторами Игр, но и представить свою сборную. Не всегда удавалось победить, но все без исключения показали достойные результаты, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Сборная Кузбасса в свою очередь поблагодарила главу, Правительство, всех жителей Кемеровской области за большую поддержку во время соревнований.

- Многие ребята впервые проявили себя здесь, на международных стартах дома в Кузбассе. Ощутили поддержку зрителей и болельщиков. По итогам этих соревнований многие наши спортсмены приглашены как кандидаты в сборную России, - рассказал руководитель кузбасской делегации Сергей Бусыгин.

Напомним, в неофициальном медальном зачете II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» сборная Кузбасса заняла пятое место. В копилке команды 15 медалей: три золотые, а также по шесть серебряных и бронзовых.