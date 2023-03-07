В Кузбассе начали закрывать ледовые переправы

Фото: МЧС Кузбасса.

В Кузбассе закрыли две ледовые переправы в Чебулинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

С началом весны в регионе начали закрывать ледовые дороги. Первыми перестали работать две переправы через реку Чебула: одна – пешеходная, вторая – гужевая. Теперь в Кузбассе функционируют 40 ледовых переправ.

В МЧС отметили, что для безопасности кузбассовцев ледовые дороги ежедневно чистят от снега и замеряют толщину льда. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам патрулируют места массового выхода людей на лед.

В ведомстве призвали жителей Кузбасса передвигаться только по официально открытым переправам, а также соблюдать требования установленных информацинных знаков. В частности, автомобили должны двигаться по льду со скоростью не более 10 км/ч без толчков и торможения. Двери машин должны быть открыты, а ремни безопасности отстегнуты (при этом пассажиров в салоне быть не должно). На ледовой переправе запрещено останавливаться, разворачиваться, обгонять другие автомобили.