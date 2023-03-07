Жительница Кузбасса написала книгу о Николае Масалове - прототипе памятника Воину-освободителю

100 экземпляров книги о Николае Масалове Галина Соловьева подарила школам и библиотекам. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Книга о легендарном кузбассовце, спасшем девочку в Берлине во время Великой отечественной войны, Николае Масалове, его землячка жительница Тяжинского округа Галина Соловьева назвала «Жизнь и судьба человека из легенды». Она писала ее три года.

- По крупицам, буквально, собирала уникальные фотографии, архивные документы и воспоминания родственников и земляков о Николае Ивановиче. За это время мне удалось узнать неизвестные факты из жизни нашего героя и его близких. Совершено случайно нашла родственников Масалова, его двоюродную сестру, ее детей и внуков. Оказалось, что они по своей скромности никому не говорили о родстве с Масаловым, - рассказала «КП»-Кемерово», автор книги.

Это не первая книга, посвященная Николаю Масалову. Ранее, в 2005 году, тяжинец Олег Костюнин описал подвиг сибиряка в своей повести «Человек из легенды».

Напомним, уроженец Кузбасса Николай Маслов, спасший в ходе боев за Берлин немецкую девочку, стал прообразом знаменитого памятника Воину – Освободителю, установленного в берлинском Трептов-парке в мае 1949 года. А в начале ноября 2022 года точная копия монумента появилась в Кемерово. Памятник стал частью триптиха скульптора Евгения Вучетича «Меч Победы», в который также входят монументы «Тыл - фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовет!» в Волгограде.