В Кемеровостате рассказали, какие профессии популярны среди кузбасских женщин

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К Международному женскому дню Кемеровостат рассказал, в каких профессиональных сферах жительниц Кузбасса больше всего.

На первом месте оказалась сфера торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса – в ней задействовано 25% женщин. 15,5% работают в образовании, еще 13,7% - в здравоохранении и соцучреждениях.

Руководящие посты занимают всего 7% женщин. 26% являются специалистами высшего уровня квалификации, из них 39% - в области образования и 31% - в сфере бизнеса и администрирования. При этом отмечается высокий уровень образования работающих женщин. Так, 83% жительниц Кузбасса, занятых в экономике, имеют высшее и среднее профессиональное образование, в то время как у мужчин этот показатель составляет 75%.

Всего в экономике Кузбасса занято 580 тысяч женщин – это 48,5% от общей численности работающего населения. Средний возраст работающих женщин - 42 года.