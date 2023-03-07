Турист из Кузбасса разбился в горах Алтая

В понедельник, 6 марта, на перевале Кату-Ярык, расположенном в республике Алтай, с 50-метровой высоты сорвался турист из Анжеро-Судженска. Мужчина ступил на опасный уступ и упал с него по неосторожности. Очевидцы видели, как он сознательно долго ходил по краю скалы. О ЧП в Главное управление чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по республике Алтай сообщили жители села Улаган, расположенного неподалеку от места трагедии.

На место происшествия прибыл личный состав местной пожарной части, сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.

- Грамотно оценив обстановку, пожарные приняли решение спускаться к пострадавшему при помощи спасательной веревки. Преодолев опасный участок скалы, спасатели добрались до пострадавшего, но он уже был без сознания. Все необходимые реанимационные действия успеха не принесли. Турист в себя так и не пришел, и скончался от полученных травм, - сообщили в ГОЧС и ПБ по республике Алтай.

В МЧС республики Алтай туристам еще раз напомнили о мерах предосторожности на горных перевалах.

- Находясь в районе скал, обрывов - не подходите близко к краю. Тщательно подбирайте обувь и одежду. Не злоупотребляйте спиртным, - предостерегли людей от беды в ведомстве республики.