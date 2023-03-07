Потолок в подъезде одного из кемеровских домов обвалился по вине коммунальщиков

Дома на улице Арочная в Кемерове - одни из самых возрастных в городе. Фото: редакция Кемерова

Госжилинспекция Кузбасса после публикации в СМИ и соцсетях об обрушении потолка в подъезде одного из кемеровских домов по улице Арочная проверила деятельность ответственной управляющей компании РЭУ-9. Нарушения были налицо.

- Причиной разрушения потолка стала течь кровли, от влаги произошло отслоение штукатурного слоя и оголились плиты перекрытия, - сообщили «КП» - Кемерово» в региональном надзорном ведомстве.

Коммунальщиков обязали устранить течь и восстановить потолок в подъезде.

Напомним, в январе текущего года РЭУ-9 привлекали к ответственности за плохую уборку территории от снега.

- Согласно рейтингу управляющих компаний региона, организация входила в число худших, занимая по итогам 2021 года 217 место из 231 возможных, - уточнили в Госжилинспекции Кузбасса