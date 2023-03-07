«Кузбасская Топливная Компания» доказала соответствие высоким критериям безопасности

Комплексные учения прошли на разрезе Виноградовский. Фото: «Кузбасская Топливная Компания».

На разрезе Виноградовский «Кузбасской Топливной Компании» прошли комплексные учения в целях подтверждения готовности к действиям по локализации и ликвидации разливов топлива.

Согласно сценарию, в котором был воплощен один из негативных возможных вариантов возникновения события, - на учениях отрабатывались действия в случае возникновения аварийного разлива дизельного топлива в результате разрушения наземного резервуара РВС-1000 №4.

На учениях отрабатывались действия персонала объекта. Фото: «Кузбасская Топливная Компания».

Мероприятие провели пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС Кузбасса и крупнейшая компания России в области проведения аварийно-спасательных работ «ЭКОСПАС» (центр аварийно-спасательных операций) с подробным анализом и оценкой действий всех категорий обучаемых.

На учениях отрабатывались знания законодательных и нормативно-правовых актов, подробно изучены действия руководства, персонала объекта и личного состава аварийно-спасательного формирования по локализации и ликвидации, сбору и утилизации разлитого топлива, эвакуация персонала и оказание медицинской помощи. Полная ликвидация аварийной ситуации составила один час.

По сценарию произошел разлив дизельного топлива в результате разрушения наземного резервуара. Фото: «Кузбасская Топливная Компания».

- По итогам профилактического учения управление МЧС по Кемеровской области - Кузбассу подтвердило высокий уровень готовности разреза Виноградовский. В числе сильных сторон они отметили слаженную работу коллектива склада нефтепродуктов. Успешное проведение учений на территории разреза «Виноградовский» на три последующих года подтвердило готовность к ликвидации и локализации аварийных ситуаций на складе ГСМ, - прокомментировал заместитель технического директора по охране труда и промышленной безопасности АО «Кузбасская Топливная Компания» Алексей Зеленин.