С начала года 500 кузбасских детей-сирот получили жилищные сертификаты

С начала 2023 года в Кемеровской области жилищные сертификаты получили 500 детей-сирот, из них 56 человек уже приобрели собственное жилье. 48 выбрали квартиры, еще 8 человек - частные дома с земельными участками.

Только за последнюю неделю квартиры или дома с использованием сертификатов приобрели 26 человек. Кроме средств сертификата, для покупки жилья один человек использовал материнский капитал и собственные накопления, четверо взяли ипотеку, и десять человек вложили накопленные средства

- Важно, что все документы в целях безопасности будущих жильцов проходят обязательную проверку», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Он напомнил, что для помощи в получении жилья детям-сиротам в Кузбассе, с 2022 года действует программа предоставления жилищных сертификатов.

- С 2023 года номинал таких сертификатов увеличен с 1,4 миллиона до 2,6 миллиона рублей, - уточнил глава региона.

В пресс- службе администрации Правительства Кузбасса уточнили, что сертификат предоставляется на сумму 2 миллионов 676 тысяч рублей. Получить его могут жители Кемеровской области старше 21 года, включенные в список детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в обеспечении жильем. Кандидат должен иметь не менее шести месяцев общего трудового стажа и в течение пяти лет не совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилищных условий.

Напомним, в 2022 году в регионе было выдано 122 сертификата, всего за время действия программы жилищные сертификаты получили 622 человека, относящиеся к категории детей-сирот. В 2023 году на сертификаты в общей сложности планируется направить более 1,3 миллиарда рублей.