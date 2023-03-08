В Кузбассе задержали курьера, который собирал деньги с обманутых мошенниками пенсионеров

Молодой человек забирал себе 10% от суммы, которую ему передавали жертвы мошенников. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Во вторник, седьмого марта, полицейские Беловского Отдела МВД России поймали курьера, похитившего у трех местных пенсионеров порядка 700 тысяч рублей. Преступления совершены по классической мошеннической схеме «родственник в беде».

- Потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Собеседники убеждали пенсионеров в том, что для урегулирования вопроса с пострадавшими срочно требуются деньги. Введенные в заблуждение беловчане передавали прибывшему курьеру наличные в сумме от 180 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

Обладая достаточными профессиональными возможностями для раскрытия подобных мошеннических схем, сотрудники городского уголовного розыска в этот же день разыскали и задержали 22-летнего курьера.

- Выяснилось, что криминальный заработок молодой человек нашел в мессенджере. Прошел онлайн собеседование, представил работодателю паспорт и фотографию, после чего его благополучно «трудоустроили» «гастарбайтером по Кузбассу». Хозяева криминального бизнеса арендовали для него квартиру и направляли на конкретные адреса за деньгами, чтобы затем переводить через банкомат на указанные счета, - рассказали «КП»-Кемерово» в ГУ МВД по Кемеровской области.

- Только через пару часов, когда я перезвонил сыну, до меня дошло, я понял, в чем дело. Да так они все расписали грамотно и по голосу порядочностью отдает. Да еще переспросили несколько раз, если, мол, наличных нет, курьер к банкомату на такси за свой счет подвезет. Все, якобы, для вашего родственника. Ну как тут не поверить?! - вспоминает обстоятельства обмана один из пострадавших.

- В отношении подозреваемого возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с ее санкциями, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы. На время следствия фигуранта заключили под стражу, - добавили в пресс- службе областного главка МВД.

Полицейские просят граждан быть бдительными и напоминают, что мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде» - стандартная уловка аферистов.

- при поступлении подобных звонков, немедленно перезвоните родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Если собеседник представляется работником правоохранительных органов, попросите его назвать фамилию, имя, отчество, а также должность и место службы. Вы можете позвонить в соответствующее ведомство и узнать, действительно ли в нем работает такой сотрудник, - подчеркнули в силовом ведомстве Кузбасса