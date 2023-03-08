С ног сдувает: в Кузбасс нагрянул штормовой ветер силой до 27 метров в секунду

В Кузбасс пришел сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду зафиксирован в среду, 8 марта, сразу в ряде территорий Кемеровской области. Например в Новокузнецке и прилегающем к нему Новокузнецком районе, Киселевске , Белове и Беловском районе, а также в Ленинск-Кузнецком районе.В ближайшие час-два ожидается усиление ветра по всему Кузбассу до 25-27 метров в секунду с сохранением его на предстоящую ночь.

Причиной стал обширный циклон с многочисленными атмосферными фронтами, который накрыл Кузбасс, и принес с собой потепление до + 10 градусов. Так что впереди жителей области ждут настоящие погодные качели с перепадами давления и ухудшением самочувствия у метеозависимых людей.

В связи с ухудшением погодных условий, МЧС Кузбасса напомнило жителям области о соблюдении необходимых мер личной безопасности.

Например, при сильном ветре улице не стоит пережидать непогоду вблизи недостроенных зданий, под деревьями.

Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Оставшиеся без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, перегруженная электропроводка – все это может привести к пожару.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать по телефонам «101» или «112».