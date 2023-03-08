В Новокузнецке служебные собаки поздравили горожанок с 8 марта

Служебные собаки вместе со своими хозяевами в погонах поздравили женщин с праздником. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецке полицейские-кинологи со своими питомцами присоединились к акции «8 Марта - в каждый дом».

Необычный праздничный патруль центра кинологической службы ГУ МВД России по Кемеровской области вручил сибирячкам букеты из тюльпанов, а служебные собаки в честь праздника с удовольствием нежно ластились в женских руках.

- Я сама собачница, у меня двое питомцев, поэтому была приятно удивлена, увидев наших полицейских с собачкой. Протянула руку псу Хеннесси, он в ответ дал мне лапу. Подружились, сфотографировались на память. Вот только бы теперь мои домашние Джулия и Арчи не приревновали это праздничное фото, - поделилась своими впечатлениями в соцсетях новокузнечанка Арина Сколкина.

Столь необычную акцию в Кузбассе проводят впервые, а вот в других российских городах это стало традицией. Например, в Анадыре, Томске, Севастополе. А в Калининграде праздничные букеты служебные собаки сами в зубах нередко преподносили представительницам прекрасного пола.