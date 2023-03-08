Главы городов и районов Кузбасса поздравили женщин с праздником

Фото: пресс-служба АПК,

В городах Кузбасса представительниц прекрасного пола поздравляют с 8 Марта.

В Новокузнецке женщин города поздравил мэр Сергей Кузнецов, в Кемерове - Дмитрий Анисимов, в Юрге – градоначальник Алексей Фомин, в Ленинске Кузнецком – Константин Тихонов.

- Руководители абсолютно всех муниципальных образований отметили представительниц прекрасного пола своих территорий, - сообщили в пресс- службе администрации правительства Кузбасса.

В городах и районах региона организована разнообразная культурная программа.

В Березовском городской музей открыл выставку декоративно-прикладного искусства «Чудо рукоделий» На улицах Гурьевска, Салаира и сельских поселений округа женщинам дарят символ весны – тюльпаны. В Кузбасском колледже культуры и искусств имени И.Д. Кобзона и кемеровской детской школе искусств № 46 состоялись праздничные концерты.

Юные художники Кузбасса приняли участие в выставках, посвященных своим мамам и бабушкам. В домах культуры организованы фотовыставки, мастер-классы, в библиотеках показывают литературно-музыкальные композиции, проводят творческие мастерские и познавательные программы.