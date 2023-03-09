В Кузбассе врачи установили мужчине титановый протез черепа, выполненный с помощью 3D-технологий

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Кузбасские нейрохирурги установили пожилому пациенту огромный титановый протез черепа, выполненный с помощью 3D-технологий. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Беглов.

Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Восстановить целостность черепа из его собственных костей было невозможно, так как разрушение было слишком массивное. Поэтому специалисты нейрохирургического отделения ККБСМП им. М А. Подгорбунского приняли решение использовать титановую сетчатую пластину. Цельный имплантат был изготовлен на одном из российских предприятий с применением 3D-технологии. Он полностью соответствовал анатомической форме черепа пациента.

- Дефект был гигантским, 10 см - в ширину и 14,5 см - в высоту. В таких случаях операция не только ради эстетики. Это жизненная необходимость. Важно восстановить кости черепа, защищающего мозг от атмосферного давления и внешних механических воздействий - рассказал заведующий отделением Виктор Семенов.

По его словам, операция прошла успешно.

В больнице отметили, что за последние пять лет в отделении было выполнено более 100 таких операций.