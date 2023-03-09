В Кузбассе за сутки 106 человек заболели коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе заболеваемость коронавирусом идет на спад. Об этом свидетельствуют данные центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

За последние судки было выявлено 106 новых случаев инфицирования – на пять больше, чем днем ранее. Однако в целом, начиная с начала месяца, наблюдается тенденция к снижению ежедневного количества заболевших. Наибольшее число выявленных случаев за сутки было зарегистрировано 3 марта – 190 человек.

За весь период пандемии в Кузбассе коронавирусом заболели 218 367 человек: из них 214 049 выздоровели, 2 917 скончались, 1401 находятся на лечении.