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НовостиОбщество9 марта 2023 4:00

17-летний новокузнечанин сорвался с десятиметрового дерева

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью
Авторы (2):
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Медики приехали на место происшествия быстро, но помочь юноше уже не смогли

Медики приехали на место происшествия быстро, но помочь юноше уже не смогли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с седьмого на восьмое марта в Новокузнецке, при падении с десятиметрового дерева насмерть разбился юноша. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. На страницах паблика утонялось, что «скорую» и полицию вызвала машинист крана, расположенного рядом на территории строящегося объекта.

Медики и правоохранители прибыли достаточно оперативно, всего за несколько минут.

Спасти юношу, к сожалению, не удалось. Травмы головы и позвоночника оказались несовместимы с жизнью, - рассказал «КП» - Кемерово» пресс - секретарь Кузбасского Центра медицины катастроф Антон Дужик.

В силовых ведомствах региона инцидент пока не комментируют.