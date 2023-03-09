24 кемеровские семьи получили право на соцвыплаты для покупки жилья

поддержка молодых семей в России - приоритет государства. Фото: пресс- служба администрации Кемерова

Свидетельства о праве на социальную выплату для приобретения жилья 24 молодым семьям кемеровчан глава города Дмитрий Анисимов вручил сегодня 9 марта.

- Такая мера поддержки предусмотрена государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Право на получение социальной выплаты за счет средств федерального, областного и городского бюджетов имеют семьи, признанные нуждающимися в жилье, где возраст супругов не превышает 35 лет, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс-службе мэрии Кемерова

В администрации города уточнили, что деньги можно направить на покупку квартир в новостройках, на вторичном рынке, а также на строительство индивидуального дома, на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по уже взятой ипотеке.

- Размер социальной выплаты в этом году для семьи из двух человек составляет свыше 1 миллиона рублей, для семьи из трех человек - почти 1,6 миллиона рублей, а для семьи из четырех человек - свыше 2,1 миллиона рублей, - добавили в мэрии областного центра Кузбасса.