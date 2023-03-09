Наркотики житель Кузбасса приобрел в образе косметики

Десять лет может получить новокузнечанин за приобретение и хранение наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в приобретение и хранении наркотических средств.

В начале текущего года оперативники УМВД России по Новокузнецку выяснили, что местный житель приобрел запрещенное вещество через Интернет. Наркотик он получил в автомате интернет - заказов. Шприц с зельем был спрятан в банке со скрабом для тела.

- Наркотики нашли при обыске в квартире новокузнечанина. Они потянули на семь граммов, а это считается крупным размером, пояснили «КП» - Кемерово» в пресс - службе кузбасского главка МВД России.

В силовом ведомстве добавили, что доказательная база собрана в полном объеме, уголовное дело направлено в суд. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит десять лет лишения свободы.