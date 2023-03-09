Кузбассовцы стали больше интересоваться здоровым образом жизни

Фото: МегаФон

За последние три месяца интерес к фитнесу, правильному питанию и спортивным товарам у жителей Кузбасса вырос почти на 30%. Об этом рассказали аналитики МегаФона, изучившие обезличенную статистику обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Статистика МегаФона показывает, что после Нового года жители региона стали больше интересоваться правилами ведения здорового образа жизни. Так, число запросов сайтов про полезную еду и ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания выросло на 20%. На 30 % чаще кузбассовцы стали искать информацию о фитнес-клубах. На 8% увеличился интерес к одежде и товарам для спорта. Пик всех запросов пришелся на конец февраля.

С приходом теплых деньков кемеровчане стали больше времени проводить не только в спортзалах, но и на свежем воздухе. Согласно статистике МегаФона, наибольший интерес у горожан вызывают прогулки в Сосновом бору и поездки в музей «Томская писаница». Чаще всего жители столицы отправляются сюда в воскресенье – перед началом рабочей недели.

- Современные технологии помогают легче интегрировать полезные привычки. Найти единомышленников или хорошего тренера онлайн, загрузить приложение по питанию и контролю веса, уточнить расписание занятий, включить свой плейлист на пробежке, поделиться результатами тренировок в социальных сетях – для многих кузбассовцев цифровые ресурсы в гаджетах уже стали частью привычной жизни. Благодаря развитию сети 4G двигаться в активном ритме сегодня можно еще проще и комфортнее, - комментирует директор МегаФона в Кемеровской области Александр Малов.