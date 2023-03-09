29 больницу Новокузнецка ждет обновление медицинского оборудования

Новое оборудование поможет новокузнечанам скорре справиться с недугами Фото: Евгения ГУСЕВА

Об обновлении медоборудования, а также привлечении новых кадров в больницу, в своем телеграмм - канале заявил Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов. Здесь же он рассказал, что уже представил коллективу новокузнецкой горбольницы № 29 нового главврача. Им стал депутат - единоросс, 37 летний Денис Кузьмин, возглавлявший до этого Тяжинскую больницу.

- Определяя главные векторы предстоящей работы в Новокузнецке, мы с Денисом Александровичем определили ключевые приоритеты. Это, конечно, привлечение кадров и переоснащение медицинского учреждения. Перемены наступят уже скоро. В Новокузнецкую больницу поступит современный МРТ-аппарат, - сообщил на страницах паблика Дмитрий Беглов.

Новость о скором поступлении нового оборудования в 29 больницу горожан порадовала. Для многих из них, в большинстве для пенсионеров, это станет настоящим спасением, ведь ездить в отдаленные районы Новокузнецка больше не придется.

- Особенно зимой, по гололеду или снегопаду, - написали в соцсетях жители новокузнецкого проспекта Советской Армии.