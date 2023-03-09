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НовостиОбщество9 марта 2023 9:07

Суд продлил арест экс-главе МЧС Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Дело рассматривалось в суде 6 марта
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Кемерова продлил арест двум фигурантам уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне»: экс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову и бывшему руководителю отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорию Терентьеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На судебном заседании избиралась новая мера пресечения для обвиняемых в связи с тем, что ранее установленный срок их содержания под стражей истек.

По решению суда меру пресечения обоим фигурантам не изменили. Александру Мамонтову и Григорию Терентьеву продлили арест на три месяца – до 10 июня 2023 года.