Суд продлил арест экс-главе МЧС Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Кемерова продлил арест двум фигурантам уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне»: экс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову и бывшему руководителю отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорию Терентьеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На судебном заседании избиралась новая мера пресечения для обвиняемых в связи с тем, что ранее установленный срок их содержания под стражей истек.

По решению суда меру пресечения обоим фигурантам не изменили. Александру Мамонтову и Григорию Терентьеву продлили арест на три месяца – до 10 июня 2023 года.