Кузбасские студенты изготовили для бойцов СВО 300 блиндажных свечей

Блиндажные свечи кузбасских волонтеров согреют бойцов СВО на передовой.Фото : Иван Макеев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Студенты - волонтеры ленинск - кузнецкого политехнического техникума изготовили для участников спецоперации на Украине 300 блиндажных свечей. Ребята уже передали их в социальный центр. На днях подарки студентов отправятся на фронт.

- Мы постоянно помогаем детям, пожилым людям, чистим снег, убираемся, ходим в магазины и в аптеки, но с таким необычным заданием столкнулись впервые, - рассказала « КП» - Кемерово» студентка профессионального учебного заведения Ирина Губина.

Ее одногруппник Владислав Нестеров уверен, что делает по- настоящему благое дело.

- Свечи согреют наших ребят холодными ночами в окопах. Они горят беспрерывно по шесть - семь часов. За это время можно и пищу приготовить и чайник вскипятить. Они точно пригодятся нашим ребятам, - рассказал «КП - «Кемерово» юноша.