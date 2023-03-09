39 миллиардов рублей потратят в этом году на ремонт дорог Кузбасса

320 километров дорог отремонтируют и построят в этом году в Кузбассе

В этом году в Кемеровской области отремонтируют и построят 320 километров муниципальных и региональных автомобильных дорог. На эти цели из бюджетов разного уровня планируется выделить порядка 39 миллиардов рублей.

На строительство только Северо-Западного обхода Кемерова протяженностью 47,6 километров из федерального и областного бюджетов выделено более 21 миллиарда рублей.

- На ремонт и строительства 64 километров муниципальных автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из областного бюджета в этом году будет направлено свыше 1,3 миллиарда рублей. Порядка семи миллиардов рублей власти региона направят на капремонт и содержание 112 километров автомагистралей регионального значения. Еще около 152 миллионов рублей предусмотрено на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях, - сообщили в пресс - службе администрации Правительства Кузбасса.

- Мы активно развиваем и модернизируем дорожную сеть региона. За пять лет реализации дорожных программ нам удалось построить и привести в нормативное состояние 1850 км кузбасских автомобильных дорог. В этом году начнем проектировать обход города Ленинска-Кузнецкого, строительство автодороги Шарап – Восточный. На постоянном контроле строительство Северо-Западного обхода Кемерова, все работы там выполняются в строгом соответствии с планами, - подчеркнул Сергей Цивилев.