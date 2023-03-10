Новокузнечанин заплатил 2,5 млн рублей за участие в «секретной операции» по поимке недобросовестного банкира

Мошенники по телефону обокрали новокузнечанина на два с половиной миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отдел полиции «Заводской» УМВД России по Новокузнецку обратился 62-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные обманным путем похитили у него два с половиной миллиона рублей

- Мне позвонил парень, который представился следователем по особым делам из Москвы. Проверку, говорит, проводим по переводам за границу. Но, у меня то, отвечаю, за кордоном никого нет, какие вопросы? Но собеседник так ловко перевел все на недобросовестного сотрудника банка, где меня обслуживают. Он вежливо попросил выполнить все инструкции службы безопасности, - вспомнил начало истории обмана пожилой новокузнечанин.

Следом пенсионеру позвонила женщина, которая пояснила, что проводится секретная операция, и потребовала никому не рассказывать о звонке.

- По ее указанию мужчина купил новый телефон и две сим-карты, номера которых он назвал собеседнице. Свой же смартфон мужчина отключил. Затем пенсионер оформил несколько кредитов в разных банках и перевел эти деньги на указанные мошенниками счета. Общая сумма ущерба составила более двух с половиной миллионов рублей, рассказали «КП» - Кемерово в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицией Новокузнецка по данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступников ищут. Им грозит до десяти лет лишения свободы.