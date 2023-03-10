В Кемерове пройдут массовые проверки водителей

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 10 марта, сотрудники Госавтоинспекции города Кемерово проведут массовые проверки на дорогах. Об этом предупредили в ведомстве.

Рейды будут направлены на пресечение нарушений по перевозке детей, а также на привлечение к ответственности нетрезвых водителей.

В ГИБДД напомнили, что детей до 7 лет необходимо перевозить в автокресле. Дети с 7 до 11 лет, находящиеся на переднем сиденье, должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, на заднем могут использовать штатные ремни безопасности. За нарушение правил перевозки детей полагается штраф в размере трех тысяч рублей.

Для нетрезвых и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав до двух лет. На пьяных водителей, которые уже были лишены прав, могут завести уголовное дело (ст. 264.1 УК РФ).

- Уважаемые автомобилисты, напоминаем, что соблюдение Правил дорожного движения – это ваша прямая обязанность! Ответственное отношение к процессу управления транспортными средствами так же, как и взаимоуважение на дорогах позволят обеспечить безопасность не только вам, но и всем участникам дорожного движения, - отметил врио начальника ОГИБДД г. Кемерово Алексей Зайцев.