Кузбасские врачи спасли ребенка от инвалидности

Кузбасские нейрохирурги успешно прооперировали четырехлетнего ребенка с редким заболеванием. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Беглов.

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

У ребенка была диагностирована тригоноцефалия – заболевание, при котором кости черепа срастаются быстро и неправильно. Из-за этого голова ребенка имеет треугольную форму. Дефект мешает нормальному развитию, из-за чего могут возникнуть неврологические проблемы, расстройство зрения, синдром повышенного внутричерепного давления.

Кузбасские нейрохирурги спасли мальчика от инвалидности, исправив ему форму головы.

- Сформировали заново метопический шов для того, чтобы создать дополнительное пространство для мозга, - рассказали медики КОДКБ им. Ю.А. Атаманова.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Теперь малышу в течение года предстоит наблюдаться у невролога и нейрохирурга.