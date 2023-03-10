Кузбасские врачи спасли ребенка от инвалидности

Кузбасские нейрохирурги успешно прооперировали четырехлетнего ребенка с редким заболеванием. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Беглов.
Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav
У ребенка была диагностирована тригоноцефалия – заболевание, при котором кости черепа срастаются быстро и неправильно. Из-за этого голова ребенка имеет треугольную форму. Дефект мешает нормальному развитию, из-за чего могут возникнуть неврологические проблемы, расстройство зрения, синдром повышенного внутричерепного давления.
Кузбасские нейрохирурги спасли мальчика от инвалидности, исправив ему форму головы.
- Сформировали заново метопический шов для того, чтобы создать дополнительное пространство для мозга, - рассказали медики КОДКБ им. Ю.А. Атаманова.
Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Теперь малышу в течение года предстоит наблюдаться у невролога и нейрохирурга.