В Кузбассе на опасных участках дорог выставят дополнительные экипажи ГИБДД

Фото: ГИБДД Кузбасса

С 12 по 22 марта в Кузбассе пройдет профилактическая акция «Встречная полоса». Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Главная цель мероприятия - предупреждение ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, нарушением правил обгона и расположения автомобилей на проезжей части.

В рамках акции на аварийно-опасных участках дорог будут выставлены дополнительные экипажи сотрудников Госавтоинспекции и других служб полиции. Кроме того, инспекторы будут контролировать соблюдение водителями правил с использованием скрытого надзора.

С начала года сотрудники ГИБДД пресекли почти 2000 нарушений, связанных с выездом встречную полосу, а также нарушений правил расположения транспорта на проезжей части.

В ведомстве напомнили, что правилами дорожного движения запрещен выезд на встречную полосу на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре и более полосы. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться только на перекрестках или в других местах, где это разрешено знаками и разметкой. При обгоне водитель должен убедиться, что полоса, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и он не создаст опасности для других участников движения.