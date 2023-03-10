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НовостиОбщество10 марта 2023 6:56

11 муниципалитетов Кузбасса переселили всех нуждающихся граждан из аварийного жилья

С начала года из аварийных домов в новые квартиры переехали свыше 400 кузбассовцев
Анатолий БОЛДЫРЕВ
11 кузбасских муниципалитетов переселили нуждающихся граждан из аварийного жилья

11 кузбасских муниципалитетов переселили нуждающихся граждан из аварийного жилья

11 муниципальных образований Кемеровской области полностью завершили переселение из жилья, признанного аварийным до 2017 года. Это Белово, Краснобродский, Междуреченск, Мыски, а также Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Юргинский и Яшкинский муниципальные округа, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Он напомнил, что с начала действия «Программы переселения граждан из аварийного жилья» в новые пенаты переехали 15 346 жителей региона.

За три с небольшим месяца текущего года новоселами стали уже 404 человека. Еще чуть более восьми тысяч человек планируется расселить не позднее конца декабря 2024 года. Всего за 2023 год в новое жилье переедут 6 780 человек, а на последнем этапе программы, в 2024 году, переселят еще 1 663 кузбассовца.

- В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса было принято решение ускорить реализацию региональной адресной программы - сдвинуть сроки с 1 сентября 2025 года до конца 2024 года. Ускорить выполнение программы позволили хорошие темпы строительства нового жилья в регионе, а также дополнительное федеральное финансирование, - уточнил Сергей Цивилев.

- Общая площадь жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года и подлежащего сносу или реконструкции в Кемеровской области составляет 477,5 квадратного метра. Это 1 339 многоквартирных домов. Всего по программе переселения осталось расселить 176 тысяч квадратных метров, почти 37% аварийного жилищного фонда, - пояснили «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.