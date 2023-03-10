Мэр Междуреченска сложил свои полномочия

Фото: администрация Междуреченска

Сегодня, 10 марта, градоначальник Междуреченска Владимир Чернов сложил свои полномочия. Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

- Дорогие друзья, хочу сказать вам СПАСИБО. Мне было приятно жить и работать здесь. Междуреченск за это время стал мне родным. Вместе с вами мы проделали большую работу. Строили, ремонтировали, воплощали в жизнь амбициозные проекты, помогали и поддерживали друг друга. Город звучит на всю страну, как один из самых спортивных, культурных, туристических, - написал теперь уже экс-глава Междуреченска.

Он отметил, что у города есть большой потенциал в плане туризма, курс на который будет продолжен. Чернов также подчеркнул, что за пять лет нахождения его на должности была проведена колоссальная работа, которая будет двигаться дальше.

Напомним, что мэром Владимир Чернов стал 4 декабря 2018 года. Кто теперь будет возглавлять Междуреченск, пока неизвестно.