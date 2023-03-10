В Кузбассе отправили в колонию студента, по вине которого в ДТП погибли два человека

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Ленинске-Кузнецком суд приговорил 20-летнего студента одного из кемеровских вузов к лишению свободы за ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла в 2021 году на улице Суворова. Молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-2110 при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком «Исузу». В результате ДТП умерли два пассажира легковушки - муж и жена. Кроме того, травмы получила мать водителя ВАЗа, которая также находилась в салоне.

Суд признал студента виновным и приговорил к 1,5 годам колонии-поселения. Кроме того, ему запретили 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.