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НовостиОбщество10 марта 2023 8:43

На улицах Новокузнецка появятся новые светофоры

Обустроят городские улицы объектами безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Улицы Новокузнецка оборудуют новыми светофорами

Улицы Новокузнецка оборудуют новыми светофорами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Новокузнецке будет продолжена работа по обустройству дорог светофорными объектами.

- Новые светофоры установят на пешеходных переходах рядом с остановками «Метелкина» и «30 квартал» по улице Ленина. На проспекте Шахтеров новым светофором обустроят переход возле домов №3 и №5, а также на улице Рокоссовского на пешеходных переходах, расположенных у жилых домов №2а и №3 рядом с остановкой «Поликлиника», - рассказали «КП»-Кемерово» в администрации Новокузнецка.

Новые дорожные объекты в скором времени засияют и на пересечении улиц Пирогова и Орджоникидзе.

Светофоры сделаны по самым современным требованиям безопасности дорожного движения. Благодаря светодиодному освещению их хорошо видно почти за километр.