МТС улучшила связь на загородных трассах Кузбасса

Участков вне зоны действия сети на загородных трассах Кузбасса становится все меньше. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, расширила покрытие сети 4G на дорогах регионального значения в Кемеровской области. Голосовая связь и быстрый мобильный интернет МТС стали доступны автомобилистам на сотнях километров десятков внутренних и межрегиональных направлений. Кроме того, цифровыми сервисами смогут пользоваться жители порядка 30 малых и отдаленных населенных пунктов.

Так, стабильный и «дальнобойный» сигнал 4G МТС появился на трассе Томск-Мариинск в Ижморском муниципальном округе в районе сёл Постниково, Новый Колыон и Святославка. Новое покрытие 4G MTC развёрнуто также на участке трассы Кузбасс-Алтайский край в районе деревни Чуваш-Пай в Гурьевском округе. Те, кто едет в соседний регион через юг области, могут воспользоваться быстрым интернетом в районе села Сары-Чумыш в Новокузнецком округе, через который проходит трасса Р-366, Бийск-Новокузнецк. Новая базовая станция обеспечила связь по дороге в Шерегеш со стороны поселка Чугунаш, а также на трассе Таштагол-Артыбаш (республика Алтай) на подъезде к поселку Алтамаш.

Скорости «дорожного» мобильного интернета достаточно для работы онлайн навигаторов, загрузки карт, путеводителей, музыкальных приложений и другого полезного в дороге контента. Автопутешественники и грузопревозчики могут оставаться на связи, а пассажиры – не скучать в пути.

- Мы продолжаем закрывать «белые» пятна на дорожной карте Кузбасса: участков вне зоны действия сети на загородных трассах становится все меньше. В дороге стабильная голосовая связь и мобильный интернет очень важны для комфорта и безопасности. Параллельно развеиваем сеть в малых и отдаленных населенных пунктах, которые нередко расположены вдоль трасс. С начала года быстрый мобильный интернет и цифровые сервисы МТС стали доступны жителям около 30 деревень и поселков, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

К примеру, покрытие 4G МТС появилось в поселке Листвянка Тисульского округа – на родине космонавта Алексея Леонова, а также в селе Колмогорово Яшкинского округа, возле музея-заповедника «Томская писаница».