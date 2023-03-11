В Кемерове водителя пассажирского автобуса привлекли к ответственности после жалобы в соцсетях

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове водителя автобуса «Нефаз», который нарушил правила дорожного движения, привлекли к ответственности.

Один из жителей снял на видео, как около ЗАГСа Центрального района пассажирский автобус поворачивает налево из средней полосы движения, нарушая тем самым правила.

- Для автобусов ПДД не писаны. Постоянно это делают! – написал автор, выложив ролик в соцсети.

В кемеровской Госавтоинспекции сообщили, что личность водителя была установлена - им оказался 62-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности, а также провели с ним профилактическую беседу.

В ведомстве призвали всех водителей пассажирского транспорта быть предельно внимательными, руководствоваться дорожными знаками и не рисковать безопасностью пассажиров.