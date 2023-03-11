Шерегеш летом Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Шерегеше появится пляжный комплекс с водоемом. Об этом сообщил глава Дирекции курорта Алексей Стоянов в ходе онлайн пресс-конференции «Событийный туризм в России: тренды и прогнозы».

По его словам, Шерегеш стал круглогодичным курортом. Летом 2022 года это место посетили более 400 тысяч туристов. Для привлечения людей в летний период на курорте планируется организовать пляжный комплекс с водоемом. Уже определено место, где он появится. Других подробностей Алексей Стоянов пока не привел.