В новокузнецком драмтеатре начался захватывающий шахматный спектакль

Фото: пресс-служба АПК.

В пятницу, 10 марта, в драмтеатре Новокузнецка стартовали Всероссийские соревнования по шахматам среди школьников «Кубок Интеллект Академии». В турнире примут участие около 100 юных спортсменов. За Кубок и призы соревнований поборются юные шахматисты из Алтайского, Хабаровского краев, Республик Тыва, Алтай, Бурятия, Удмуртия, а также Новосибирской и Томской областей и других регионов страны.

- Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч рублей: за первое место в командном зачете - 150 тыс. рублей, за второе - 100 тысяч, за третье - 50 тысяч рублей. Кроме того, участников, занявшие призовые места в личном зачете среди капитанов и на двух - пяти досках, наградят медалями, грамотами и ценными призами. Абсолютно всех участников ждут памятные грамоты и сувениры, - рассказали «КП» - Кемерово» в министерстве спорта Кузбасса.

Для юных российских шахматистов организаторы турнира приготовили разнообразную культурную программу с посещением выставок, музеев, театров. Школьников также ждет масса увлекательных конкурсов. Всероссийский шахматный турнир завершиться 14 марта.

В числе организаторов соревнований: министерства спорта и образования региона, общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области», а также организация «Интеллект Академия», которая была открыта при участии многократного чемпиона мира Анатолия Карпова.

- В 2019 году на базе «Интеллект Академии» образовался инновационный центр шахматного образования «Игра», где проходят обучение и переподготовку учителя начальных классов,- уточнили в пресс- службе правительства Кузбасса.