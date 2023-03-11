Патриарх Кирилл посетит Кузбасс осенью 2023 года

Фото: Патриарх Кирилл / ВКонтакте.

Патриарх Кирилл посетит Кузбасс по приглашению губернатора Сергея Цивилева и митрополита Аристарха. Об этом сообщает официальный телеграм-канал главы региона «Цивилев. lIve».

Договоренность о визите была достигнута на личной встрече в Москве, которая прошла 9 марта.

Предполагается, что глава РПЦ приедет в Кузбасс осенью этого года. Он осмотрит Мемориал Воину-Освободителю, Ледовый дворец «Кузбасс», а также посетит храмы и встретится со священнослужителями и паствой.

В последний раз Патриарх Кирилл посещал Кузбасскую митрополию в 2013 году. Тогда он побывал на разрезе «Березовский», освятил храм Рождества Христова в Новокузнецке, встретился с вдовами и матерями погибших шахтеров, а также освятил закладные камни для церквей в Кемерове и новое здание Кузбасской духовной семинарии.