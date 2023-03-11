В Кузбассе пропала невысокая молодая женщина с карими глазами

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Осинниках пропала без вести 30-летняя Мария Евгеньевна Мечева. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

В ориентировке, распространенной в соцсетях, сказано, что местонахождение женщины неизвестно с 7 марта.

Пропавшая невысокого роста (164 см), нормального телосложения, у нее темно-русые волосы, карие глаза. Когда Марию видели в последний раз, на ней были темно-зеленая куртка, серое платье и черные сапоги.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении жительницы Осинников, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.