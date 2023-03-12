Кузбасс вновь стал центром российского спорта

В Кемерове начались соревнования по триатлону.

В Кемерове, на лыжном стадионе «Снежный», проходит II этап Всероссийских соревнований «Лига триатлона. Дети», а также чемпионат России по зимнему триатлону и первенство России среди любителей.

В спортивном празднике принимают участие порядка 100 спортсменов из Кемерова, Москвы, Казани, Чебоксар, Саратова, Красноярска, Пермского края.

Среди них лучшие триатлонисты планеты из Красноярска: семикратный чемпион мира Павел Андреев, чемпион мира, Европы и России Дмитрий Брегеда, чемпион мира Павел Якимов, а также пятикратный призер мирового первенства, кемеровчанка Дарья Рогозина.

- Триатлон сложен с точки зрения нагрузки. Здесь важную роль играет не техника, а подход к каждому этапу. Из года в год на соревнования в Кузбасс приезжают сотни любителей здорового образа жизни. Соревнования по зимнему триатлону всероссийского уровня в этом году проводим уже в седьмой раз, - рассказал «КП»-Кемерово президент Федерации триатлона Кемеровской области Николай Ярощук.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что регион нацелен на развитие самых разных видов спорта.

- Для нас большая честь проводить состязания всероссийского уровня. Кузбасс с радостью принимает у себя как заслуженных спортсменов, так и начинающих - будущих чемпионов. И все наши современные объекты, что важно, доступны не только для профессионалов, но и для любителей спорта, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Через неделю, 18 марта, на кемеровском лыжном стадионе «Снежный» пройдет еще один престижный турнир - III лыжный марафон «Кузбасс-ски». Он состоится в рамках престижной всероссийской серии лыжных марафонов Russia Loppet.