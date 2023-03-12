Кузбасские воришки проникали в гаражи сквозь стены

Фото: архив "КП" Фото: ИВАНОВА Диана

О том, что в гаражном кооперативе в поселке Федоровка Березовского района Кемеровской области орудуют злоумышленники, сообщил в полицию местный житель. Выехавшие вместе с нарядом Росгвардии на место оперативники отдела полиции «Березовский» задержали в одном из вскрытых гаражей двоих мужчин в возрасте 43 и 46 лет. Первый прятался в смотровой яме, второй предпринял неудачную попытку к бегству. Обоих задержали.

- В ходе следствия выяснилось, что задержанные, вооружившись кувалдой, по ночам пробивали шлакобетонные стены гаражей, после чего проникали внутрь. Из трех вскрытых помещений они похитили имущество на 25 тысяч рублей, - пояснили «КП»-Кемерово» в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, обоим грозит по пять лет лишения свободы.

- Кроме того, следствием установлена причастность одного из фигурантов к аналогичным кражам, совершенным в июле прошлого года, - добавили в кузбасском главке силового ведомства.