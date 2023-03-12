Новокузнецкие полицейские помогли водителю большегруза выбраться из снежного плена

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня ночью в Новокузнецке водитель грузовика из Черкесска попал в снежную ловушку: мужчина, доверившись навигатору, заехал не на ту улицу в частном секторе, а когда попытался развернуться, застрял в сугробе, поскольку дорога была узкой и заснеженной. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.

На помощь дальнобойщику прибыли местные сотрудники ППС, которые заметили его: для вызволения вызвали служебный «Урал». Автомобиль взял застрявший грузовик на буксир и вытащил на проезжую часть. Водитель выразил правоохранителям благодарность и отправился в дальнейший путь.

Кузбасская полиция напомнила, что в случае попадания в затруднительную ситуацию, когда необходима помощь, нужно обращаться в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области по телефону: 8-(3842)-718-518 или на телефон 02 (с мобильного - 102).