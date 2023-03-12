В Кузбассе похититель чугунных ванн предстанет перед судом

Фото: архив "КП" Фото: Валерий ШАХОВ

В Анжеро-Судженске к правоохранителям обратился 48-летний мужчина, который рассказал, что с территории его дачи украли две чугунные ванны. Сумма похищенного составила порядка 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 26-летний местный житель. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Выяснилось, что преступление мужчина совершил, чтобы купить спиртное. Он рассказал, что заметил на одном из участков чугунные ванны, выбил их кувалдой, после чего на такси вывез в мешках металлические фрагменты и сдал в пункт приема металлов.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. За добычу в виде 4,5 тысячи рублей анжеросудженец рискует лишиться свободы на два года.