Кузбассовец украл из первого попавшегося дома бытовую технику

Фото: архив "КП" Фото: Виктор Гусейнов

В Белове к правоохранителям обратился 47-летний горожанин и сообщил, что некто вынес из его дома бытовую технику на 14 тысяч рублей. Сотрудники полиции оперативно приступили к поискам злоумышленника.

В итоге по горячим следам был задержан 36-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления. Беловчанин рассказал, что зашел в дом потерпевшего наугад, разбил окно и вынес из чужого жилища мультиварку, микроволновку и стиральную машинку. Он хотел сдать ворованное в комиссионный магазин, однако не успел.

Бытовую технику вернули владельцу, а по факту произошедшего в отношении рецидивиста возбудили уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Теперь он рискует лишиться свободы на шесть лет. Сейчас вор заключен под стражу.