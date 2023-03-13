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НовостиОбщество13 марта 2023 2:09

Жительницу Кузбасса заставили возместить моральный ущерб за совершенный разбой

Женщина вместе с другом напала на знакомого
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке судебные приставы взыскали с преступницы 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Новокузнечанка вместе с другом напали на знакомого мужчину: они сильно избили его, требуя денег. Суд признал женщину виновной и назначил пять лет лишения свободы условно, а также обязал возместить причиненный материальный ущерб.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату должницы и на средства, находящиеся в банке, а также ограничили выезд за границу. После этого женщина выплатили компенсацию морального вреда, а также заплатила исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей.