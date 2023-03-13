В Кемерове с 20 марта три автобуса станут ходить чаще

Фото: администрация г. Кемерово.

С 20 марта три автобуса, следующие из Кемерова до соседних поселков, станут ходить чаще в будние дни. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, будет увеличено количество рейсов у автобуса № 17, следующего по маршруту поселок Казачий - ПАТП №3. Вместо 78 рейсов в прямом и обратном направлениях запустят 100.

Также чаще станет ходить автобус № 104 «Ж.д. вокзал – п. Металлплощадка» (33 рейса вместо 20) и автобус № 205 «С/з «Суховский» - ул. Кирова» (23 рейса вместо 12)

В выходные расписание автобусов останется прежним.