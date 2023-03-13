Более 120 единиц спецтехники и почти 200 дорожных рабочих очищают улицы Кемерова от снега и наледи

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на борьбу с последствиями перепада температур сегодня днем вышли 128 единиц спецтехники и почти 200 дорожных рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожные работы ведутся круглосуточно. В выходные в ночное время тротуары и проезжую часть обрабатывали противогололедными средствами. Днем, после того как «сработал» материал, очищали территории наката и наледи. Работы выполнялась на проспектах Ленина, Кузнецком, Октябрьском, улицах Красная, Арочная,50 лет Октября, Ноградская, Дзержинского, Красноармейская, Кирова, Мичурина и других.

Сегодня в дневную смену ведется уборка и обработка противогололедными материалами на остановках и пешеходных переходах на проспектах Шахтеров, Химиков, Ленина, Октябрьский, улице Терешковой, Сосновый бульвар и других. Также очищается проезжая часть и пешеходные тротуары на улицах Карболитовская, Красноармейская, Щетинкина, проспектах Комсомольский, Химиков и других. Кроме того, спецтехника вывозит снег на улицах Ноябрьская, Елыкаевская, Горная, Милиараторов, Морозная, Варяжская, переулок 1-й Беломорский.