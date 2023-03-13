В Новокузнецке столкнулись два пассажирских автобуса

Кузбасские автобусы все чаще сталкиваются с гололедом

В Новокузнецке сегодня утром, на остановке «Универбыт», расположенной в центре города у кольца, соединяющего проспекты Бардина, Кузнецкстроевский и Октябрьский, а также улицу Ленина, столкнулись два горских автобуса. Очевидцы происшествия сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что один автобус врезался в другой из-за сильнейшего гололеда.

В итоге, у виновника ДТП разбилось лобовое стекло, и отломился бампер, а у пострадавшей машины изрядно пострадала задняя часть.

- В ДТП никто из водителей не пострадал, а пассажиров в них не было. Транспортным средствам причинен лишь материальный ущерб, - уточнили в ГИББДД Кузбасса.